Экс-глава Футбольной ассоциации Гватемалы пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА пожизненно отстранила бывшего президента Футбольной ассоциации Гватемалы Брайана Хименеса от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает пресс-служба ФИФА.

Расследование в отношении Хименеса было начато в декабре 2015 года. В июле прошлого года он признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, в частности, в получении взяток от маркетинговых компаний в связи с присвоением маркетинговых прав на показ матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу в зоне Центральноамериканского футбольного союза.

В итоге Хименес был признан виновным в нарушении пяти статей кодекса этики ФИФА и пожизненно отстранен от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях.

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