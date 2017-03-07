Экс-глава Федерации футбола Сальвадора приговорен к восьми годам тюрьмы

Экс-глава Федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкес приговорен к восьми годам тюремного заключения за махинации в сфере социального обеспечения работников принадлежащей ему компании по производству мебели, сообщает Reuters. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов.

Васкес проходит обвиняемым по делу о коррупции в ФИФА. Власти США обвиняют его в пяти случаях взяточничества в период с 2009 по 2010 год. Махинации были совершены на сделках по продаже медиа-прав на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Васкес должен быть экстрадирован в США после завершения слушаний по его делу в Сальвадоре.