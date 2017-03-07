04:58 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Экс-глава Федерации футбола Сальвадора приговорен к восьми годам тюрьмы

0
0
0
0

Экс-глава Федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкес приговорен к восьми годам тюремного заключения за махинации в сфере социального обеспечения работников принадлежащей ему компании по производству мебели, сообщает Reuters. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов.

Васкес проходит обвиняемым по делу о коррупции в ФИФА. Власти США обвиняют его в пяти случаях взяточничества в период с 2009 по 2010 год. Махинации были совершены на сделках по продаже медиа-прав на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Васкес должен быть экстрадирован в США после завершения слушаний по его делу в Сальвадоре.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ