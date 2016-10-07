Экс-глава Федерации футбола Коста-Рики признает себя виновным по делу о коррупции

Бывший президент Федерации футбола Коста-Рики Эдуардо Ли готов признать вину по делу о коррупции в ФИФА, информирует Reuters. Уже сегодня он должен выступить на слушаниях по в федеральном суде Бруклина.

Напомним, в мае 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Среди них был и Эдуардо Ли. В декабре он был экстрадирован в США и помещен под стражу. В ноябре вместе с семью обвиняемыми он должен предстать перед судом.

Напомним, что 9 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Коста-Рики.