Экс-форвард "Ювентуса" возобновил карьеру после двухлетней паузы

Бывший нападающий "Ромы", "Интера" и "Ювентуса" Дани Освальво принял решение возобновить карьеру, сообщает Football Italia. 32-летний форвард, ушедший из футбола в январе 2016 года, два последних года занимался своей музыкальной карьерой.

По информации источника, новым клубом Освальдо стал "Тальерес", который выступает в третьем по силе дивизионе аргентинского футбола. Игрок уже тренировался с новой командой, а также принял участие в нескольких товарищеских матчах. Ожидается, что его дебют в официальном матче состоится в марте.