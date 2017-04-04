Экс-форвард сборной Уругвая побил свой же рекорд, в 29-й раз сменив клуб

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу обновил свой же мировой рекорд по количеству переходов в разные клубы. Сегодня 40-летний форвард подписал свой 29-й футбольный контракт в карьере и перешел в клуб низшей лиги чемпионата Уругвая "Сентраль Эспаньол".
Свое первое соглашение он подписал в 1995 году с уругвайским клубом "Дефенсор Спортинг". Всего он выступал в 10 странах мира: Уругвае, Мексике, Сальвадоре, Испании, Бразилии, Эквадоре, Греции, Израиле, Парагвае и Аргентине. За Уругвай он провел 70 матчей и забил 26 голов.
¡UN VERDADERO TURISTA!– Suite360 (@suite360ec) 4 апреля 2017 г.
Sebastián Abreu ya tiene UN NUEVO EQUIPO en su carrera profesional https://t.co/cDIDZuAfFI pic.twitter.com/rKxkpRjjZZ
V0VaN
ну и молодец. зато мир повидал. да и баб разных.
20:35
shpasic
скоро его Прудников обгонит.
19:48
maxscorp78
помню этого гиганта
19:43