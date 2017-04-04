19:41 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Экс-форвард сборной Уругвая побил свой же рекорд, в 29-й раз сменив клуб

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Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу обновил свой же мировой рекорд по количеству переходов в разные клубы. Сегодня 40-летний форвард подписал свой 29-й футбольный контракт в карьере и перешел в клуб низшей лиги чемпионата Уругвая "Сентраль Эспаньол".

Свое первое соглашение он подписал в 1995 году с уругвайским клубом "Дефенсор Спортинг". Всего он выступал в 10 странах мира: Уругвае, Мексике, Сальвадоре, Испании, Бразилии, Эквадоре, Греции, Израиле, Парагвае и Аргентине. За Уругвай он провел 70 матчей и забил 26 голов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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V0VaN

ну и молодец. зато мир повидал. да и баб разных.

20:35

shpasic

скоро его Прудников обгонит.

19:48

maxscorp78

помню этого гиганта

19:43

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