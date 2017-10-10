Экс-форвард "Милана" и "ПСЖ" рассчитывает стать президентом Либерии

Бывший нападающий "ПСЖ" и "Милана" Джордж Веа может стать президентом Либерии. 51-летний либериец во второй раз баллотируется в президенты своей страны. Как сообщает Le Parisien, сегодня станет известно прошел ли он во второй тур выборов.

- Джордж чувствует себя очень хорошо, - отметил член предвыборной команды Веа Сэм Манна. - Он полон энтузиазма и рассчитывает на победу. Люди по всей стране говорят ему, что хотят перемен. В 2005 году, когда он впервые баллотировался на пост президента, люди были неуверены из-за его отсутствия опыта. Однако сейчас ситуация изменилась.