Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Македа перешел в "Панатинаикос"

Нападающий Федерико Македа продолжит карьеру в Греции. 27-летний итальянец подписал трехлетний контракт с "Панатинаикосом". К новой команде он присоединился на правах свободного агента.
Ранее Македа выступал за "Лацио", "Манчестер Юнайтед", "КПР", "Штутгарт", "Донкастер Роверс", "Бирмингем Сити", "Кардифф Сити", "Ноттингем Форест" и "Новару".
Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια είναι ο Φεντερίκο Μακέντα! #Panathinaikos #paofc2018_19 #Transfers #Macheda pic.twitter.com/TjJow0ersQ– Panathinaikos F.C. (@paofc_) 3 сентября 2018 г.