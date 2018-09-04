Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Македа перешел в "Панатинаикос"

Нападающий Федерико Македа продолжит карьеру в Греции. 27-летний итальянец подписал трехлетний контракт с "Панатинаикосом". К новой команде он присоединился на правах свободного агента.

Ранее Македа выступал за "Лацио", "Манчестер Юнайтед", "КПР", "Штутгарт", "Донкастер Роверс", "Бирмингем Сити", "Кардифф Сити", "Ноттингем Форест" и "Новару".