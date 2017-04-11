Экс-ассистент Моуринью может возглавить сборную Алжира

Бывший главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка может возглавить сборную Алжира. Согласно Marca, специалист еще не получал официального предложения о работе, но уже провел переговоры с местной федерацией футбола.

Напомним, что Каранка был уволен из "Мидлсбро" 17 марта в связи с неудовлетворительными результатами. После этого испанец получил несколько предложений о работе от клубов из Англии, Испании, Китая и США.

Каранка начал тренерскую карьеру в 2008 году, начав работу в детско-юношеских командах "Реала". С 2010 по 2013 год специалист был ассистентом главного тренера "Королевского клуба" Жозе Моуринью.