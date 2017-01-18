13:14 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Египет внес двукратного чемпиона Африки в список террористов

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Власти Египта внесли двукратного чемпиона Африки Мохаммеда Абутрику в список террористов за связь с организацией "Братья-мусульмане", деятельность которой запрещена в России, сообщает ВВС. Футболист теперь не может выехать за пределы страны, а его паспорт и все активы заморожены. Игрок ранее был замечен в нескольких политических инцидентах.

Так, Абутрика во время матча Кубка Африки-2008 в Гане продемонстрировал футболку, на которой были надписи в поддержку жителей сектора Газа. Кроме того, игрока подозревают в оказании финансовой помощи террористам. Абутрика отвергает все обвинения и собирается подать апелляцию на решение суда.

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Материалы REN-TV

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баламошка

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