Эдуард Безуглов: "За три месяца гарантирую Роналдо минус 20 килограмм"

Врач сборной России Эдуард Безуглов готов помочь бывшему игроку сборной Бразилии Роналдо похудеть. Ранее Роналдо заявил, что его шокировала шутка Майкла Оуэна по поводу веса бразильца. 37-летний англичанин после церемонии вручения "Золотого мяча" форварду "Реала" Криштиану Роналду написал в твиттере: "Думал, что набрал вес, пока не увидел Роналдо".

– Да, я видел фотографию Роналдо, где он заметно потолстел, приводит "Спорт FM" слова Безуглова. – После карьеры футболисты зачастую набирают вес. Уровень их активности резко снижается, плюс возраст меньше не становится, а только растёт. Но если у вас есть контакты Роналдо, то можете дать ему мой телефон, пусть прилетает, я за три месяца гарантирую ему минус 20 килограмм.