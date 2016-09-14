Единственная кандидатка в Совет ФИФА избрана "общим одобрением"

Эвелина Кристиллин избрана в совет ФИФА на конгрессе УЕФА в Афинах. Она была единственным кандидатом на дополнительный для женщин пост и получила избрание на основании "общего одообрения". Единственным, кто выступил против, был Уэльс. Причины такого поступка не называются. Ранее конкурентом итальянки была Лора Маккаллистер из Футбольной ассоциации Уэльса, но она сняла свою кандидатуру. Отметим, что Кристиллин была вице-президентом оргкомитета Олимпиады-2006 в Турине.

Сегодня на конгрессе также будет избран президент УЕФА. На этот пост претендуют главы футбольных союзов Словении и Голландии - Александер Чеферин и Михаэл ван Праг.