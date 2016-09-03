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Эдгардо Бауса: "Не будем рисковать здоровьем Месси - с Венесуэлой он не сыграет"

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Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса подтвердил, что нападающий Лионель Месси не сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Венесуэлой. 29-летний аргентинец забил победный гол в сегодняшнем матче против Уругвая​ (1:0), но после финального свистка признался, что играл с травмой.

- Месси не сыграет в следующем матче из-за проблем в паховой области, - цитирует Football Espana Баусу. - Мы не собираемся рисковать его здоровьем. Говорили с медицинским персоналом и решили, что он не будет играть.

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