Эдгардо Бауса: "Месси не влиял на мое увольнение"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса опроверг слухи о том, что мнение форварда Лионеля Месси повлияло на его отставку. Ранее появились разговоры о том, что Месси попросил руководство сборной уволить Баусу.

– Я пытался найти для Месси место на поле, где он будет чувствовать себя лучше всего, – цитирует Fox Sports Баусу. – С самого начала я считал, что игра справа для него оптимальна. Предложил ему, и он согласился. Он никогда не говорил мне, кто должен играть, кто не должен, он не критиковал партнеров по команде. Я с ним часто обсуждал игры, соперников. Но Месси не имел никакого влияния на мое увольнение. Мне было очень грустно уходить из сборной. Я уверен, что мы добились бы попадания на ЧМ-2018.