Эбуэ получил от Терима предложение о работе в "Галатасарае"

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим, назначенный на этот пост 22 декабря, предложил работу в клубе бывшему защитнику команды Эмманюэлю Эбуэ, сообщает CNN. Турецкий специалист принял такое решение, узнав о проблемах в жизни 34-летнего ивуарийца.

Ожидается, что футболист получит должность тренера в одной из детских команд стамбульцев.

Напомним, в декабре Эбуэ признался, что может остаться без дома после того, как его бывшая жена отсудила у него недвижимость. Защитник говорил, что был близок к суициду. В октябре появилась информация о том, что у игрока диагностирован ВИЧ.

Эбуэ выступал за "Галатасарай" с 2011 по 2015 год. За это время он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Турции, а также один раз стал обладателем национального кубка.