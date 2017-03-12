09:04 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Джовинко получил травму и с трудом покинул поле

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Форвард "Торонто" Себастьян Джовинко получил травму в матче регулярного чемпионата МЛС против "Филадельфии" (2:2), сообщает ESPN. 30-летний итальянец на 44-й минуте встречи столкнулся с защитником Огучи Оньеву, после чего лишь при помощи медработника смог покинуть поле. По словам главного тренера "Торонто" Грега Ванни, у футболиста сильный ушиб, но точные прогнозы по возвращению Джовинко  на поле можно будет дать лишь через пару дней.

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Материалы REN-TV

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