Джовинко получил травму и с трудом покинул поле

Форвард "Торонто" Себастьян Джовинко получил травму в матче регулярного чемпионата МЛС против "Филадельфии" (2:2), сообщает ESPN. 30-летний итальянец на 44-й минуте встречи столкнулся с защитником Огучи Оньеву, после чего лишь при помощи медработника смог покинуть поле. По словам главного тренера "Торонто" Грега Ванни, у футболиста сильный ушиб, но точные прогнозы по возвращению Джовинко на поле можно будет дать лишь через пару дней.