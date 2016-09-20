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Джоуи Бартон: "Перешел бы я в "Рейнджерс", зная о трехнедельной дисквалификации? Наверное, нет"

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Полузащитник "Рейнджерс" Джоуи Бартон​ признался, что не стал бы перебираться в шотландскую команду, если бы знал, что его дисквалифицируют на три недели за конфликт с одноклубниками. Клуб отстранил 34-летнего англичанина от работы из-за того, что тот инициировал неприятный разговор после поражения от "Селтика" в матче чемпионата Шотландии.

- Мне нужен был еще один вызов, новый опыт, - цитирует Sky Sports Бартона. - Зная, что меня дисквалифицируют, принял бы предложение "Рейнджерс"? Наверное, нет. Нужно быть честным. Некоторые люди думают, что я их критикую, хотя на самом деле просто говорю правду. Тем не менее трудные ситуации выявляют ваши лучшие и худшие качества.

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