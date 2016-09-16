Джоуи Бартон извинился за конфликт с партнерами по "Рейнджерс" после разгрома от "Селтика"

Полузащитник "Рейнджерс" Джоуи Бартон принес извинения партнерам по команде за конфликт после матча чемпионата Шотландии против "Селтика" (1:5). У футболистов произошел неприятный разговор на тренировке, после которого наставник "Рейнджерс" Марк Уорбертон отстранил Бартона от занятий до понедельника и не включил в заявку на субботнюю игру против "Росс Каунти".

- У нас в ходе дискуссии возникли серьезные разногласия по поводу игры, - цитирует goal.com Бартона. - После разгрома в "Старой фирме" в субботу всем было очень больно. Было сказано несколько острых слов. В некоторых моментах я переступил черту. Я понимаю, что то, что я сказал, было неуместным, и прошу прощения без всяких отговорок.