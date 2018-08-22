Джордж Веа вручит Венгеру и Ле Руа высшую награду Либерии. В стране недовольны

Президент Либерии, экс-футболист сборной Джордж Веа вручит высшую награду страны тренерам Арсену Венгеру и Клоду Ле Руа. Венгер и Ле Руа получат Орден Африканского искупления и звание Рыцаря Коммандора.

Клод Ле Руа обратил внимание на Веа в конце 80-х, когда тот играл за камерунский "Тоннер". Он порекомендовал футболиста тогдашнему главному тренеру "Монако" Арсену Венгеру. Веа переехал во французский клуб, после чего выступал в "ПСЖ", "Милане", "Челси", "Манчестер Сити", "Марселе" и "Аль-Джазире", а в 1995 году стал первым африканским обладателем "Золотого мяча".

После завершения карьеры Веа пошел в политику и в декабре 2017 года был избран президентом Либерии.

Идея наградить Венгера и Ле Руа пришлась по душе не всем. Оппозиционный политик Дариус Диллон раскритиковал президента, заявив, что высшая награда страны не может быть вручена тем, кто не сделал для страны ничего.