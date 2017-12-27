14:21 | Футбол — "Пас из-за границы"

Джордж Веа стал президентом Либерии

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Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа, выступавший за "Милан", "Монако" и "ПСЖ", избран президентом Либерии. Как сообщает Mirror, 51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране.

Веа опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Бокай, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, одержал победу лишь в двух округах.

"Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов", – написал Веа на своей странице в Твиттере.

В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента. Отметим, что 51-летний Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч".

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КОММЕНТАРИИ (8)
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warning_CSKA_is_here

Солёный, Эйсебио за Португалию играл все же, а тут явно речь о том, что с континента африканского.

15:22

okini

О! скоро узнаем, каким он будет диктатором. с массовыми притеснениями недовольных или масштабными

15:15

Пиндосовский прихвостень

Не фига! Думал не особо шансы. А тут вот те на те! Молодец! Не пойдет чеканка монет, будут чеканить мяч.

15:04

Солёный

"Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч" - Эйсебио?

15:01

rusfed 2.0

Валуев засиделся в Думе

14:48

Умойся,причешись,-убей в себе БО

Даёшь Чубу президентом после Путина!!!

14:43

tagov

му ха ха

14:27

при счете 0:4 судья сломал игру

Артем, твой выход...

14:25