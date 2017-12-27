Джордж Веа стал президентом Либерии

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа, выступавший за "Милан", "Монако" и "ПСЖ", избран президентом Либерии. Как сообщает Mirror, 51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране.
Веа опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Бокай, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, одержал победу лишь в двух округах.
"Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов", – написал Веа на своей странице в Твиттере.
В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента. Отметим, что 51-летний Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч".
warning_CSKA_is_here
Солёный, Эйсебио за Португалию играл все же, а тут явно речь о том, что с континента африканского.
15:22
okini
О! скоро узнаем, каким он будет диктатором. с массовыми притеснениями недовольных или масштабными
15:15
Пиндосовский прихвостень
Не фига! Думал не особо шансы. А тут вот те на те! Молодец! Не пойдет чеканка монет, будут чеканить мяч.
15:04
Солёный
"Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч" - Эйсебио?
15:01
rusfed 2.0
Валуев засиделся в Думе
14:48
Умойся,причешись,-убей в себе БО
Даёшь Чубу президентом после Путина!!!
14:43
tagov
му ха ха
14:27
при счете 0:4 судья сломал игру
Артем, твой выход...
14:25