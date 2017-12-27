Джордж Веа стал президентом Либерии

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа, выступавший за "Милан", "Монако" и "ПСЖ", избран президентом Либерии. Как сообщает Mirror, 51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране.

Веа опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Бокай, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, одержал победу лишь в двух округах.

"Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов", – написал Веа на своей странице в Твиттере.

В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента. Отметим, что 51-летний Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч".