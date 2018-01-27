Джон Тошак: "Для начала Гиггзу нужно хотя бы появиться в расположении сборной Уэльса"

Бывший тренер сборной Уэльса Джон Тошак заявил, что ему было сложно вызывать Райана Гиггза в национальную команду. В связи с этим, он считает, что для начала экс-полузащитнику, который возглавил валлийцев, нужно хотя бы провести несколько товарищеских игр.

- Первое, что нужно сделать Гиггзу – это провести матчи! - цитирует Goal Тошака. - Потому что, когда он был игроком, то никогда не появлялся и на половине игр. Каждый раз, когда у нас был товарищеский матч, Фергюсон оставлял его в клубе! Он никогда не приезжал в сборную! Поэтому первое, что он должен сделать, это просто провести товарищескую игр. И тогда уже поймем, что ему делать дальше. Пока непонятно, с кем он будет работать, но, очевидно, мы желаем ему всего наилучшего.