Джон Хейтинга: "После завершения карьеры я больше не могу брать в аренду частные самолеты"

Тренер "Аякса" Джон Хейтинга, в феврале 2016 года завершивший карьеру, отметил, что продолжает адаптироваться к жизни за пределами игрового поля. Напомним, что в составе "Аякса" бывший защитник дважды становился чемпионом страны, завоевал три Кубка и два Суперкубка. В составе сборной Голландии Хейтинга стал серебряным призером чемпионата мира 2010 года в ЮАР и завоевал бронзу чемпионата Европы 2004 года.

– Когда я играл в футбол, вокруг меня крутились очень большие деньги, – сказал для 1limburg Хейтинга. – Расходы были соответствующие. Раньше мы часто брали в аренду частные самолеты, но сейчас не можем себе этого позволить. На различные праздники мы по-прежнему арендуем виллы, но более скромного класса. Пытаемся привыкнуть к этой жизни. Иногда бывает трудно.