Джеймс Макклин: "Сборная Ирландии не хочет вновь слышать критику в свой адрес"

Форвард сборной Ирландии Джеймс Макклин после победы над Молдавией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:1) отметил, что его команда не хочет повторения критики, которая была после игр с Грузией (1:0) и Сербией (2:2). Также он признался, что рад второму месту в группе.

- Мы получили много критики после игры с Сербией, много критики после игры с Грузией, и мы не хотим повторения, - цитирует Sky Sports Макклина. - Думаю, что она была бы несправедлива сейчас. Ирландская пресса должна быть сдержаннее. Сборная Ирландии всегда была командой, которая работает, но только побед никогда не было достаточно. Тем не менее, мы рады иметь 7 очков после трех матчей.