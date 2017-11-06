Джейми Каррагер потроллил Гэри Невила

Бывшие соперники, а сейчас – коллеги-телеведущие Джейми Каррагер и Гэри Невил в воскресенье проводили аналитический обзор матчей "Манчестер Юнайтед" – "Челси" и "Арсенал" – "Ливерпуль" на телеканале Sky Sports. В определенный момент в студии разгорелся спор о функциях фулл-беков, что, несомненно, задело чувства Невила:

– У меня всего два варианта: вы либо привязанный вингер, либо неудавшийся центральный защитник.

На что последовал сокрушительный комментарий Каррагера:

– Никто не хочет расти и быть Невилом!

В ответ тот попытался сказать что-то про Роберто Карлоса и Мальдини, но было слишком поздно – Каррагер сорвал овации. Чуть позже свою реплику он подкрепил твитом, где его шокированное лицо подписано титром "Гэри Невил".