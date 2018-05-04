Джеррард стал главным тренером "Рейнджерс". Фото

"Рейнджерс" объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего полузащитника "Ливерпуля" и сборной Англии Стивена Джеррарда. Соглашение рассчитано на четыре года и вступит в силу с нового сезона.

37-летний англичанин сменил шотландца Грэма Мерти, который был уволен 1 мая после разгромного поражения от "Селтика" (0:5) в чемпионате Шотландии. Победа позволила "Селтику" досрочно оформить седьмой титул подряд.

Напомним, что Джеррард завершил карьеру в 2016 году, а с 2017 года работал тренером в юношеской команде "Ливерпуля".