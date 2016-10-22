Джеррард попрощался с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард подтвердил свой уход из команды. Контракт англичанина с калифорнийцами истекает, и он попрощался с клубом, в который пришел из "Ливерпуля" в январе 2015 года.

– Жить здесь и играть за этот клуб было для меня честью, – написал в своем Instagram Джеррард. – Благодаря фанатам я чувствовал себя тут как дома. Это все останется в моем сердце. Спасибо!

О дальнейших планах Джеррард не сообщал, но появлялась информация как о возвращении игрока в Англию, так и о завершении им карьеры.