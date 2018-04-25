Джеррард - основной кандидат на пост главного тренера "Рейнджерс"

Главный тренер юношеской команды "Ливерпуль" Стивен Джеррард в следующем сезоне может возглавить "Рейнджерс", утверждает Todomercadoweb.es. Отмечается, что президент шотландского клуба Дэйв Кинг уже связался с бывшим полузащитником сборной Англии, чтобы обсудить детали контракта.



Напомним, что Стивен Джеррард возглавляет юношескую команду "Ливерпуля" с сентября прошлого года. Главным тренером "Рейнджерс" с 10 февраля 2017 года явлется Грэм Марти.

В чемпионате Шотландии "Рейнджерс" за четыре тура до окончания турнира идет на втором месте с 65 очками. Команда уступает 10 баллов "Селтику".