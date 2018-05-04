Джеррард хочет пригласить в "Рейнджерс" Шкртела

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел в летнее трансферное окно может перейти в "Рейнджерс", сообщает Daily Record. В услугах 33-летнего словака лично заинтересован новый главный тренер шотландской команды Стивен Джеррард.

Напомним, что Шкртел и Джеррард выступали вместе за "Ливерпуль" с 2008 по 2015 год.

В нынешнем сезоне Шкртел провел в чемпионате Турции 19 матчей и забил три гола.



Контракт игрока с "Фенербахче" рассчитан до лета 2019 года. Transfermarkt оценивает стоимость словака в 3 миллиона евро.

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