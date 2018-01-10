Джастин Клайверт: "Возможно, я стану даже лучше отца"

Полузащитник "Аякса" Джастин Клайверт признался, что знаком с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с раннего детства. Также 18-летний голландец выразил надежду, что сможет стать таким же великим, как отец, экс-форвард "Барселоны" Патрик Клайверт.

– Моуринью просто нравится следить за мной, – цитирует AD Клайверта. – Он знает меня с тех пор, когда я был маленьким мальчиком, и мой отец играл в "Барселоне", в то время как Жозе работал там помощником тренера.

Я хочу сохранить величие фамилии Клайверт. Ее знают все. Это должно мотивировать меня. Я взойду на вершину, как мой отец. Может быть, я не стану таким же великим, а может быть, стану даже лучше. Он просто заставляет меня гордиться. Приятно иметь такого отца.

Клайверт-сын превзошел отца. И вот в чем