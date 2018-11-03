Джанни Инфантино: "Знал, что столкнусь с сопротивлением тех, кто не может больше получать прибыль от ФИФА"

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что некоторые СМИ начали против него целенаправленную кампанию с подачи недоброжелателей. По его мнению, ими могут быть те чиновники, которые были уволены в результате реформы в организации.

– Всегда сложно менять ситуацию, двигаться вперед и объединять людей, чтобы улучшить что-либо, – цитирует официальный сайт ФИФА Инфантино. – Мы же решительно проводим реформы в ФИФА, и мне всегда было ясно, что я могу столкнуться с мощным противоборством. Особенно со стороны тех, кто не может больше бесстыдно получать прибыль от системы. Но именно поэтому меня и выбрали. Я нацелен только на развитие и улучшение футбола во всем мире. И продолжу выполнять эту задачу.