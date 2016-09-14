Джанни Инфантино: "Выборы президента УЕФА - эмоциональный момент для меня"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на конгрессе УЕФА в Афинах. Швейцарец с 2009 по 2016 год работал генеральным секретарем УЕФА, после чего возглавил ФИФА. Сегодня в Афинах пройдут выборы президента УЕФА. На должность претендуют президенты футбольных союзов Словении и Голландии - Александр Чеферин и Михаэль ван Праг.

- Для меня это тоже очень эмоциональный момент. УЕФА переворачивает страницу и начинает новую главу, - сказал Инфантино. - Я много лет работал в организации и горжусь этим. Мы приняли множество важных решений благодаря командной работе.