Джанни Инфантино: "Все чемпионаты нуждаются в скорейшем внедрении системы ВАР"

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что во всех чемпионатах должна появиться система ВАР (видеоарбитра). Он также добавил, что судьям нужна техническая помощь.

– Мы не можем представить футбол без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в ее скорейшем внедрении, – приводит Marca слова Инфантино. - Арбитрам необходима техническая помощь. Мы уже давно тестируем ВАР и стараемся ее совершенствовать, но пока трудно сказать, когда она появится повсеместно.

Напомним, система ВАР была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии, а также на Кубке конфедераций-2017. Сейчас видеоповторы используются в чемпионатах Германии и Италии.