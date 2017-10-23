18:04 | Футбол — "Пас из-за границы"

Джанни Инфантино: "Все чемпионаты нуждаются в скорейшем внедрении системы ВАР"


Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что во всех чемпионатах должна появиться система ВАР (видеоарбитра). Он также добавил, что судьям нужна техническая помощь.

Мы не можем представить футбол без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в ее скорейшем внедрении, – приводит Marca слова Инфантино. - Арбитрам необходима техническая помощь. Мы уже давно тестируем ВАР и стараемся ее совершенствовать, но пока трудно сказать, когда она появится повсеместно.

Напомним, система ВАР была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии, а также на Кубке конфедераций-2017. Сейчас видеоповторы используются в чемпионатах Германии и Италии.

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