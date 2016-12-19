Джанни Инфантино: "Трансферную систему нужно сделать более прозрачной"

Глава ФИФА Джанни Инфантино в интервью Spiegel подчеркнул, что нужно стремиться к большей прозрачности в трансферной системе. По словам швейцарца, нужно задуматься о том, какие суммы в результате трансферов получают третьи лица.

– Публикации Football Leaks наглядно показали, что агенты зарабатывают баснословные суммы на трансферах. Вас не беспокоит то, какую роль играют агенты в футбольном мире?

– Беспокоить – это немного не то слово. Но я думаю, что нам нужно еще раз продумать систему переходов игроков из клуба в клуб. Мы видим, что многие футболисты меняют команды как внутри одного чемпионата, так и по всему миру. Только в международных трансферах в прошлом году циркулировало от двух до трех миллиардов евро. Это значительные суммы, и немалая часть этих денег выплачивается агентам. Думаю, действительно настало время все еще раз проанализировать, вглядеться в числа, которые растут с каждым годом.

– То есть вы думаете, что агенты получают слишком много?

– Не знаю, как характеризовать их заработки. Проблема заключается в том, что нет полной прозрачности. Футбольная ассоциация Англии в этом плане служит примером, эта организация уже некоторое время публикует доходы агентов. Частично это помогает. Нужно по возможности найти путь развития, который помог бы нам сделать эту систему более прозрачной.