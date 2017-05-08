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Джанни Инфантино: "Положение ФИФА в финансовом плане очень прочное"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что в финансовом плане в организации все в полном порядке. По его словам убытки перед чемпионатом мира - это нормально. В 2017 году финансовые потери ФИФА составили 369 миллионов долларов. Ранее стало известно, что авиакомпания Qatar Airways стала партнером ФИФА.

Несмотря на разговоры и информацию в СМИ о финансовом положении ФИФА, уверяю, что наше положение чрезвычайно прочно, - цитирует Инфантино vanguardngr.com. -  Убытки в течение трех лет перед чемпионатом мира вполне нормальная вещь. Так устроен наш бизнес. Можете не сомневаться, наше положение очень устойчиво.

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