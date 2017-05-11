Джанни Инфантино: "ФИФА не будет мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол лишь средством"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что организация впредь не будет мириться с тем, чтобы деньги были целью, а сама игра лишь средством. По словам руководителя, люди, которые хотят обогатиться за счет футбола должны уйти.

- Никогда впредь мы не должны и не будем мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол - средством, - приводит ТАСС слова Инфантино. - Если есть кто-то, кто полагает, что он может обогатиться за счет футбола, у меня к нему четкий посыл - уходите из футбола, вы нам не нужны.

В некоторых странах пристыдить ФИФА уже стало национальным видом спорта. Мы перестраиваем ФИФА, устраиваем ее новую репутацию. Новая ФИФА - это демократия, а не диктатура. Это транспарентная организация, которая охватывает весь мир, а не какие-то отдельные страны.

Напомним, что Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. Его деятельность в организации началась с реализации пакета реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление после ряда коррупционных скандалов.