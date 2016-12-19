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Джанни Инфантино: "ФИФА изучит доклад Макларена"

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Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что организация рассмотрит информацию из второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. 

Ранее британское издание Daily Mail опубликовало информацию, согласно которой комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении вице-премьера правительства РФ и главы РФС Виталия Мутко, имя которого упомянул Макларен. В ФИФА сообщили, что официального расследования организация не ведет.

- Мы не мировая полиция и допинговая полиция, - приводит Spiegel слова Инфантино. - ФИФА - руководящий футбольный орган. Мы изучим все, что касается футбола в докладе Макларена. Если необходимо будет принять меры, то мы это сделаем. 

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