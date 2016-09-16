Джанни Инфантино: "ФИФА должна быть открыта для мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на саммите по вопросам этики в спорте подчеркнул, что федерации необходимо стать открытой для мира организацией. Швейцарец возглавил ФИФА в феврале этого года.

– Новая ФИФА – открытая организация, мы должны быть открыты для мира, – цитирует ТАСС Инфантино. – Для меня большая честь, что ФИФА проводит саммит, посвященной этике в спорте. Социальная ответственность – неотъемлемая часть политики нашей организации.

Сегодня в спорте наблюдаются отрицательные явления, в их числе допинг, обман, договорные матчи. Спорт – это квинтэссенция всех социальных процессов. Мы способны сделать мир лучше при помощи спорта. Однако необходимо учиться и извлекать уроки из ошибок.