11:00 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Джанни Инфантино: "ФИФА должна быть открыта для мира"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино на саммите по вопросам этики в спорте подчеркнул, что федерации необходимо стать открытой для мира организацией. Швейцарец возглавил ФИФА в феврале этого года.

– Новая ФИФА – открытая организация, мы должны быть открыты для мира, – цитирует ТАСС Инфантино. – Для меня большая честь, что ФИФА проводит саммит, посвященной этике в спорте. Социальная ответственность – неотъемлемая часть политики нашей организации.

Сегодня в спорте наблюдаются отрицательные явления, в их числе допинг, обман, договорные матчи. Спорт – это квинтэссенция всех социальных процессов. Мы способны сделать мир лучше при помощи спорта. Однако необходимо учиться и извлекать уроки из ошибок.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3625752

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bivalii

допинг и договорные матчи говорит есть в футболе,так это же квинтэссенция))) лучше бы следили за матчами vipscore.in , их уже немерено отгоняли. Да ФИФА и извлекайте уроки из ваших безошибочных ошибок.

12:53

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