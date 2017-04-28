Джанни Инфантино: "ФИФА будет помогать США в расследовании дел о коррупции"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что организация продолжит помогать властям США, а также другим странам в расследовании дел о коррупции. Напомним, сегодня член комитета ФИФА по аудиту Ричард Лай признал себя виновным в коррупции.

– Хочу поблагодарить американские власти за их постоянную борьбу по устранению коррупции в футболе, – цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА. – С марта 2016 года новое руководство ФИФА полностью поддерживало расследование США и будет продолжать это делать.

Еще раз заявляю, что ФИФА окажет всю необходимую помощь США и другим странам. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы футбол основывался на честном управлении, прозрачности и подотчетности.