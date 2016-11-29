Джанни Инфантино: "Это очень грустный день для футбола"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с крушением самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе" в Колумбии. Воздушное судно с 72 пассажирами и 9 членами экипажа разбилось недалеко от Медельина, куда команда направлялась на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ".

– Это очень грустный день для футбола, – цитирует официальный сайт ФИФА Инфантино. – Катастрофа в Колумбии шокировала, это трагическая новость. В такое трудное время наши мысли с жертвами, их семьями и друзьями. ФИФА хотела бы выразить самые искренние соболезнования болельщикам "Шапекоэнсе", футбольной общественности и СМИ Бразилии.