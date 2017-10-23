Джанлуиджи Буффон: "Выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов? Я не могу выбрать"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон отметил, что не знает, какой турнир предпочел бы выиграть – чемпионат мира или Лигу чемпионов. Напомним, 39-летний голкипер становился чемпионом мира в составе национальной команды в 2006 году. Он также три раза доходил до финала Лиги чемпионов в сезонах-2002/03, 2014/15 и 2016/17.

– Чемпионат мира или Лига чемпионов? Я не могу выбрать, – приводит Football Italia слова Буффона. – Я выигрывал ЧМ один раз, а в ЛЧ проиграл три финала, так что не могу выбрать.

Напомним, сегодня Буффон стал лауреатом премии ФИФА The Best в номинации "вратарь года".