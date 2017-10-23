Джанлуиджи Буффон: "Для меня большая честь получить награду в таком возрасте"

Капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, ставший лауреатом премии ФИФА The Best в номинации "вратарь года", поблагодарил клуб за то, что сделал это возможным. Он также добавил, что хотел бы завершить карьеру какой-нибудь потрясающей победой.

Напомним, помимо 39-летнего Буффона, на награду также претендовали Мануэль Нойер из "Баварии" и Кейлор Навас из "Реала".

– Это большая честь для меня получить награду в таком возрасте. Хочу поблагодарить клуб, тренера и своих партнеров по команде, потому что это они сделали это возможным, – приводит официальный сайт ФИФА слова Буффона. – Благодарю всех, кто голосовал за меня. Если это возможно, хотел бы завершить карьеру какой-нибудь потрясающей победой.

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best