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22:20 | Футбол — "Пас из-за границы"

Джака - лучший игрок Швейцарии в сезоне-2016/17


Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признан лучшим игроком Швейцарии сезона-2016/17, информирует Твиттер национальной сборной. Данная награда стала для хавбека  первой.

Отметим, что в 2012 году футболист был назван лучшим молодым игроком страны. В минувшем сезоне Джака провел в составе "канониров" 46 матчей, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

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