Джака - лучший игрок Швейцарии в сезоне-2016/17

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признан лучшим игроком Швейцарии сезона-2016/17, информирует Твиттер национальной сборной. Данная награда стала для хавбека первой.

Отметим, что в 2012 году футболист был назван лучшим молодым игроком страны. В минувшем сезоне Джака провел в составе "канониров" 46 матчей, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.