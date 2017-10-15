Дзаккерони может возглавить сборную ОАЭ

Альберто Дзаккерони рассматривается в качестве нового главного тренера сборной ОАЭ, сообщает Football Italia. Итальянский специалист может сменить в этой должности аргентинца Эдгардо Баусу, который провел с командой всего три матча, после чего принял сборную Саудовской Аравии.

Дзаккерони ранее работал с рядом итальянских клубов, включая "Милан", "Лацио", "Интер" и "Ювентус". Туринцев он оставил в 2010 году, после чего принял сборную Японии, с которой выиграл Кубок Азии и принял участие в ЧМ-2014. После чемпионата мира он покинул японскую сборную, а в прошлом году поработал в китайском "Бэйцзин Гоань".