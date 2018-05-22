Дюрица не собирается завершать карьеру

Защитник Ян Дюрица на своей странице в Фэйсбуке объявил, что не собирается завершать карьеру после ухода из "Трабзонспора". 36-летний словак, выступавший ранее за "Локомотив"​, хочет еще сезон поиграть.

"Пятничный матч был последним для меня в майке "Трабзонспора". Теперь я жду отпуска, а потом у меня будет работа с агентом. Минимум еще год хочу поиграть", - написал Дюрица.

Напомним, Дюрица перешел в "Трабзонспор" летом 2016 года на правах свободного агента из "Локомотива". В нынешнем чемпионате Турции игрок провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.