Два выживших футболиста "Шапекоэнсе" сидели рядом в самолете

Защитник "Шапекоэнсе" Алан Русхел незадолго до крушения самолета опубликовал фото с воздушного судна, на котором он сидит рядом с одноклубником Данилу. Футболисты летели в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", и самолет потерпел крушение на территории Боливии. Ранее сообщалось, что оба игрока выжили в катастрофе и были доставлены в больницу. У Русхела диагностирован перелом бедра.

Всего на борту рейса было 72 пассажира и 9 членов экипажа. В связи с трагедией проведение финала Южноамериканского кубка было отложено на неопределенный срок.