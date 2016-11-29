Два выживших футболиста "Шапекоэнсе" сидели рядом в самолете

Защитник "Шапекоэнсе" Алан Русхел незадолго до крушения самолета опубликовал фото с воздушного судна, на котором он сидит рядом с одноклубником Данилу. Футболисты летели в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", и самолет потерпел крушение на территории Боливии. Ранее сообщалось, что оба игрока выжили в катастрофе и были доставлены в больницу. У Русхела диагностирован перелом бедра.
Всего на борту рейса было 72 пассажира и 9 членов экипажа. В связи с трагедией проведение финала Южноамериканского кубка было отложено на неопределенный срок.
Con vida– Carlos Córdova ® (@cordova_889) 29 ноября 2016 г.
-Danilo
-Alan Ruschel 🙏🙏🙏#Chapecoense pic.twitter.com/xNJtP4Iq6A