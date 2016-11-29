11:15 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Два выживших футболиста "Шапекоэнсе" сидели рядом в самолете

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Защитник "Шапекоэнсе" Алан Русхел незадолго до крушения самолета опубликовал фото с воздушного судна, на котором он сидит рядом с одноклубником Данилу. Футболисты летели в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", и самолет потерпел крушение на территории Боливии. Ранее сообщалось, что оба игрока выжили в катастрофе и были доставлены в больницу. У Русхела диагностирован перелом бедра. 

Всего на борту рейса было 72 пассажира и 9 членов экипажа. В связи с трагедией проведение финала Южноамериканского кубка было отложено на неопределенный срок.

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Материалы REN-TV

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