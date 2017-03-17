Два клуба исключены из чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на основе отчетов УЕФА и рекомендаций Исполкома ассоциации принял решение отстранить от участия в первом дивизионе страны клубы "Реван" и "Шарурспор" за участие в договорных матчах, информирует Extratime.az. Футболистам этих команд также выданы статусы свободных агентов.

Вместе с тем ДК вынес предупреждения "Шахдагу", "Энергетику", "Бакылы" и "Геязану", которые также упоминаются в деле о договорных матчах. В случае выявления новых фактов по этому делу данные клубы также будут отстранены от участия в первом дивизионе. В свою очередь арбитр Анар Ниязов получил пожизненный запрет на работу в футбольной сфере, а администратор "Шахдага" Рафаэль Кубаров дисквалифицирован на два года.