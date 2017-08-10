Два игрока сборной Ирана исключены из команды за то, что сыграли с израильским клубом

Министерство спорта Ирана объявило, что два игрока исключены из сборной страны. Как сообщает AFP, санкции коснулись 27-летнего Эхсана Хаджи Сафи и 33-летнего Масуда Шожаея, которые имеют 84 и 70 матчей в составе сборной Ирана соответственно.

Они были наказаны за то, что в составе греческого клуба "Паниониоса" сыграли в квалификации Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. По мнению властей Ирана, которые не поддерживают дипломатических связей с Израилем, выход на поле в матче с израильской командой означает признание этой страны, что противоречит линии государства.