Дубль Веллитона принес "Кайсериспору" победу над "Аланьяспором" Вагнера Лав

"Кайсериспор" на своем поле обыграл "Аланьяспор" в матче 29-го тура чемпионата Турции. Дублем в составе хозяев отметился экс-форвард "Спартака" Веллитон. Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за "Аланьяспор", пропустил встречу из-за травмы.
Чемпионат Турции
Суперлиги
29-й тур
"Кайсериспор" - "Аланьяспор" - 3:0 (1:0)
Голы: Мабиала, 19 (1:0). Веллитон, 62 (2:0). Веллитон, 83 (3:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/
баламошка
Велик рулит.
19:43
Obl2007
Хороший футболист ... Жаль , что загнобили его в чемпионате России после конифея-матершинника ...((((
19:37