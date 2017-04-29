19:26 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Дубль Веллитона принес "Кайсериспору" победу над "Аланьяспором" Вагнера Лав

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"Кайсериспор" на своем поле обыграл "Аланьяспор" в матче 29-го тура чемпионата Турции. Дублем в составе хозяев отметился экс-форвард "Спартака" Веллитон. Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за "Аланьяспор", пропустил встречу из-за травмы.

Чемпионат Турции

Суперлиги

29-й тур

"Кайсериспор" - "Аланьяспор" - 3:0 (1:0)

Голы: Мабиала, 19 (1:0). Веллитон, 62 (2:0). Веллитон, 83 (3:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Велик рулит.

19:43

Obl2007

Хороший футболист ... Жаль , что загнобили его в чемпионате России после конифея-матершинника ...((((

19:37