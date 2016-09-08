Дубль Кака помог "Орландо" разгромить "Монреаль", Дрогба не забил пенальти

"Орландо Сити" разгромил "Монреаль" на выезде в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 4:1. Автором дубля в составе гостей стал бразилец Кака. Единственный гол хозяев – на счету ивуарийца Дидье Дрогба, который также не реализовал пенальти.

MLS

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Орландо Сити" – 1:4 (1:2)

Голы: Дрогба, 2 (1:0). Шеа, 4 (1:1). Кака, 36 (1:2). Кака, 54 – с пенальти (1:3). Ривас, 77 (1:4).

Нереализованный пенальти: Дрогба, 70 (М).

Удаление: Буш, 51 (М).