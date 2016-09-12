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Дубль Дос Сантоса принес "Гэлакси" победу над "Орландо-Сити"

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"Лос-Анджелес Гэлакси" переиграл в матче регулярного чемпионата MLS "Орландо-Сити" со счетом 4:2. Дублем в составе победившей команды отметился мексиканский форвард Джованни Дос Сантос. Голом отметился ирландец Робби Кин. Лидер гостей Кака провел на поле 73 минуты и результативными действиями не отметился.

MLS

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Орландо-Сити" – 4:2 (3:1)

Голы: Молино, 20 (0:1). Дос Сантос, 35 (1:1). Гордон, 38 (2:1). Дос Сантос, 45 – с пенальти (3:1). Кин, 70 (4:1). Шеа, 90+2 (4:2).

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