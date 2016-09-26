Дрогба вступил в перепалку с фанатами соперников

Нападающий "Монреаль Импэкт" Дидье Дрогба вступил в перепалку с фанатами "Нью-Йорк Ред Буллз" после матча чемпионата MLS. По пути в раздевалку ивуариец в резкой форме ответил двум болельщикам, которые что-то кричали в его адрес.
- Два фаната слишком сильно проявляли свой энтузиазм. Они немного пересекли черту, вот и все, - сказал Дрогба после инцидента.
Отметим, что поединок закончился поражением команды Дрогба со счетом 0:1.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
видимо тоже, как и Андрюху, разозлили, ну и Дрогба им про проблемы напомнил).
13:42 26 сентября
technic
странно, что это "событие" на 5 новостей не растянули
13:15 26 сентября