12:51 26 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Дрогба вступил в перепалку с фанатами соперников

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Нападающий "Монреаль Импэкт" Дидье Дрогба вступил в перепалку с фанатами "Нью-Йорк Ред Буллз" после матча чемпионата MLS. По пути в раздевалку ивуариец в резкой форме ответил двум болельщикам, которые что-то кричали в его адрес.

- Два фаната слишком сильно проявляли свой энтузиазм. Они немного пересекли черту, вот и все, - сказал Дрогба после инцидента. 

Отметим, что поединок закончился поражением команды Дрогба со счетом 0:1.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

видимо тоже, как и Андрюху, разозлили, ну и Дрогба им про проблемы напомнил).

13:42 26 сентября

technic

странно, что это "событие" на 5 новостей не растянули

13:15 26 сентября

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Материалы других СМИ