Дрогба вступил в перепалку с фанатами соперников

Нападающий "Монреаль Импэкт" Дидье Дрогба вступил в перепалку с фанатами "Нью-Йорк Ред Буллз" после матча чемпионата MLS. По пути в раздевалку ивуариец в резкой форме ответил двум болельщикам, которые что-то кричали в его адрес.

- Два фаната слишком сильно проявляли свой энтузиазм. Они немного пересекли черту, вот и все, - сказал Дрогба после инцидента.

Отметим, что поединок закончился поражением команды Дрогба со счетом 0:1.